30-10-2018, Politie facebook

Oplichters actief via babbeltruc

Bedum - Maandagavond is er in Bedum een melding geweest van een dame die zich voordeed als een medewerkster van Enexis Netbeheer.

Bewoners vertrouwden het niet en hebben na die tijd met Enexis gebeld. Enexis vertelde hun dat ze geen controles gepland voor dit adres. Helaas is de dame in kwestie later niet meer aangetroffen.

Helaas zijn het vaak ouderen die slachtoffer worden van babbeltrucs. Oplichters en dieven proberen ze van alles op de mouw te spelden met maar één doel: binnenkomen en ze iets afhandig maken. Soms voelen slachtoffers dat er iets niet in de haak is, maar vinden het onbeleefd om iemand niet te woord te staan of binnen te laten. Dring er bij uw ouders of grootouders op aan om nooit onbekenden binnen te laten, hoe onaardig ze dit misschien ook vinden.