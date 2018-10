30-10-2018, Redactie - 112Groningen

Spooktocht Nieuw-Buinen afgeblazen om messentrekkers

Nieuw-Buinen - De spooktocht 'Night of Terror' in Nieuw-Buinen is zaterdagavond voortijdig afgebroken nadat jongeren de figuranten en deelnemers met messen hebben bedreigd.