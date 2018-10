30-10-2018, Facebook Ommelanden West Politie

Diefstal GPS apparatuur in de landbouwsector

Vierhuizen - In 2017 zijn er in Noord Nederland meerdere diefstallen geweest van GPS apparatuur uit landbouwvoertuigen.

Nu is recent in Vierhuizen gepoogd in te breken in een landbouwschuur waar veel materiaal stond. De daders zijn hierbij overlopen. Het vermoeden is dat men ook nu weer op zoek was naar GPS apparatuur. Men heeft toen niks weggenomen.

Wij vragen u aandacht voor deze voorvallen. Mocht u iets bijzonders zien of weten dan kan u dat melden via 0900-8844.

Anoniem melden mag natuurlijk ook via www.meldmisdaadanoniem.nl of via 0800-7000