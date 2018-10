30-10-2018, Marcella Werkman - 112Groningen.nl

Drie gewonden na ongeval in Oldehove (Video)

Oldehove - Dinsdagavond is er door nog onbekende oorzaak een auto van de weg geraakt en in de sloot beland op de Barnwerderweg in Oldehove.

Hulpdiensten kregen rond 21:20 een melding van een verkeersongeval. Eenmaal ter plekke lag er een auto(zwarte Golf 5) in de sloot. De brandweer heeft drie meisjes uit hun benaderde positie bevrijdt. Het ambulance personeel en het Mobiel medisch team hebben de slachtoffers gestabiliseerd. De bestuurder raakte vermoedelijk niet gewond. Er zaten 4 of 5 mensen in de auto. Hoe het ongeval is gebeurd wordt nog onderzocht. Een berger zal de auto afslepen. De vier slachtoffers zijn met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Tv Noord