31-10-2018, 112Marum.nl

Overval op pizzaria in Marum. Eigenaar(48) gewond (Video)

Marum - Onbekende dader(s) hebben dinsdagavond rond 23:00 uur een overval gepleegd op Pizzeria Marum aan de Wending in Marum.

Een van de overvaller(s) had een masker op, en kwam rond sluitingstijd de zaak binnen. Helemaal zeker is dit niet, omdat de eigenaar(48) een tijdje buiten westen is geweest. Hij is later met onbekend letsel overgebracht naar een ziekenhuis.

De TR doet onderzoek naar de overval. De omgeving rond de pizzeria was afgezet met lint. Tips bel dan 09008844.