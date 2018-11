01-11-2018, Martin Nuver 112Gr. & Patrick Wind

Opnieuw autobrand Davidstraat Groningen (Video)

Groningen - In de Davidstraat brandde in de nacht van woensdag op donderdag om 01:50 uur een auto volledig uit. Ook al eerder brandde er een auto op exact dezelfde plek.

Meerdere auto's en fietsen gingen in vlammen op in het stationsgebied. De politie doet onderzoek naar de branden. Getuige bel dan 09008844. De politie gaat extra surveilleren in het gebied rond het Hoofdstation in Stad.