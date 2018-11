01-11-2018, Martin Nuver- 112Groningen.nl

Gewapende overval op Aldi in Lewenborg (Video)

Groningen - Donderdagavond is Aldi supermarkt aan de Kajuit in lewenborg overvallen. Rond 20:45 uur kwamen twee gewapende mannen de winkel binnen. Er werd gebruik gemaakt van vuurwapens.

Beide mannen droegen donkere kleding. Een van hen droeg een clowns masker en de andere een sjaal. De politie is een zoekactie gestart naar de verdachten. Al eerder werd de Aldi ook ovrvallen. Ook zal er sporenonderzoek worden gedaan bij de supermarkt. Het is nog onbekend wat er is buit gemaakt bij de overval. Heeft u tips bel dan met de politie via 0900-8844.

Dvhn