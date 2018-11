01-11-2018, Patrick Wind 112Gr.

Mac halloween zorgde voor verkeerschaos in stad (Video)

Groningen - Bij de McDonald’s hadden ze 1 november de Mac schijtbenauwd. Aldus een klant. Ze bouwden de McDrive om tot Horror Experience.

Honderden mensen kwamen een kijkje nemen na 22:00 uur, het verkeer op het Hoendiep liep er zelfs even door vast op een gegeven moment. De politie kwam even bijregelen. Tot 01:00 uur was het griezelen geblazen vanwege deze halloween actie. Het was erg leuk en geslaagd. Wij namen een kijkje.

Sikkom meldde eerder al dit