02-11-2018, Reclame/ advertorial / advertentie

Onderhoudsbedrijf Vermanen breidt haar werkzaamheden uit

’t Zandt - (advertentie) Vermanen is met de realisatie van een showroom sterdealer geworden van Fibo Trespo wandpanelen. Twaalf jaar geleden is Verbouw- en Onderhoudsbedrijf Vermanen begonnen als timmerbedrijf in de regio Noord-Groningen.

Door de jaren is de klantenkring uitgebreid van Veendam tot Zuidlaren en Pieterburen; in de hele provincie, en daarbuiten, is Vermanen werkzaam. Het bedrijf verricht alle voorkomende werkzaamheden met betrekking tot de bouw. Denk hierbij aan het compleet verbouwen van woningen en het opbouwen van bedrijfspanden en boerenschuren. Ook het renoveren van keukens en badkamers, alle voorkomende dakwerkzaamheden en metselwerk zijn veel voorkomende opdrachten.

In de eigen werkplaats heeft Vermanen de machines en mogelijkheden om ramen, deuren en kozijnen te maken. Ook is hier ruimte om allerhande prefab maatwerk te realiseren; denk hierbij aan terrastafels, verkoopbalies en complete tuinhuisjes en schuren.

In deze tijd van aantrekkende economie en een daarbij toegenomen aantal timmer- en bouwbedrijven, vindt Bouwbedrijf Vermanen het belangrijk om zich te blijven ontwikkelen. Goed luisteren naar klanten, meedenken over het oplossen van problemen en de nog steeds actuele aardbevingsproblematiek is voor Vermanen een reden geweest nieuwe manieren en materialen te zoeken voor wat betreft het renoveren van onder andere badkamers.

“Door de ervaringen in het renoveren van badkamers komen we veelgehoorde problemen tegen. Schimmelvorming in de voegen van tegels en scheuren in de hoeken. Stof en rotzooi van een verbouwing. Maar ook gebarsten tegels en scheuren door de aardbevingen komen helaas nog steeds voor. Wij denken in Fibo Trespo wandpanelen een goede oplossing te hebben gevonden voor deze problemen.”

Fibo Trespo wandpanelen zijn voorzien van een handige klikverbinding en hebben een HPL-toplaag. In deze toplaag is veelal een tegelmotief gefreesd. Het assortiment bestaat uit diverse collecties met bijbehorende tegelmotieven. Dankzij het brede scala aan kleuren en structuren kan iedere gewenste sfeer in een ruimte gecreëerd worden.

Met Fibo Trespo wandpanelen kunnen muren in één arbeidsgang bekleed worden. De ruimte is dus veel sneller klaar en u bespaart de (wacht)tijd van voorstrijken, stucwerk, drogen en voegen. De wandpanelen kunnen op een houten regelwerk gemonteerd worden, maar ook rechtstreeks over bestaand tegelwerk. Dit maakt het product ook ideaal voor omvangrijke renovatieprojecten. Bovendien geven de wandpanelen bij plaatsing veel minder overlast aangezien ze schoon en droog op de wand worden aangebracht.

Fibo Trespo wandpanelen zijn bijzonder onderhoudsvriendelijk en hypoallergeen. De HPL toplaag is namelijk ongevoelig voor schimmels en makkelijk te reinigen met een (zacht) schoonmaakmiddel. Bovendien zijn de voegen, in tegenstelling tot traditioneel tegelwerk, volkomen glad. Hierdoor hecht er minder snel vuil of schimmel aan de voegen.

“Wij zijn sterdealer van deze Fibo Trespo wandpanelen. Dit betekent dat wij een showroom hebben met een badkameropstelling waar verschillende mogelijkheden van het product worden getoond. Tevens zijn er verschillende voorbeelden uit het assortiment te bekijken en ligt er informatie in de vorm van brochures.

De wandpanelen zijn overigens niet alleen geschikt voor het bekleden van badkamers. Ook in bijvoorbeeld hal of bijkeuken, kantine, kantoor, bedrijfsruimte en vakantiechalets zijn de Fibo Trespo wandpanelen uitstekend toe te passen en geven zij een luxe uitstraling aan een ruimte.”

De showroom aan de Zijldijksterweg 8 in ’t Zandt is geopend elke dinsdag en donderdag van 13:00 tot 17:30 uur. Voor andere dagen en tijden kunt u een afspraak maken, telefoonnummer: 0596-567 231 of 0620020975. Of kijk eerst op de website www.vermanenbouw.nl voor meer informatie over Fibo Trespo en Verbouw- en Onderhoudsbedrijf Vermanen in het algemeen.