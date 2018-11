02-11-2018, Martin Nuver 112Gr. & @FlyGRQ

Eerste wintervlucht wijkt uit naar Schiphol

Eelde - De eerste winter vlucht vrijdagmorgen van Groningen Airport Eelde naar Tenerife werd geplaagd door een technische mankement. Het toestel moest uitwijken naar luchthaven Schiphol.

Het toestel had een storing aan de airconditioning. Inmiddels is het vliegtuig veilig geland en kunnen de passagiers verder in een ander toestel. Deze zal rond 13:15 uur alsnog vertrekken naar de zon.