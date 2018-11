Fietsers en voetgangers kunnen wel vrij passeren en het hek is door enkele omwonende agrariërs voor uitzonderlijke situaties te openen. Maar met veel minder verkeer op de overweg neemt de veiligheid toe en kunnen ongelukken worden voorkomen.

Plaatsing hek

Om het hek te plaatsen is begin deze week fundering aangebracht. Ook is een voedingskabel voor de energievoorzieining aangelegd. Donderdag is de laatste hand gelegd en het daadwerkelijke hekwerk geplaatst. In het komende jaar wil ProRail de overweg nog verder aanpassen met bomen en bellen.

Diverse maatregelen

In de afgelopen periode is in overleg met de gemeente Oldambt en omwonenden door ProRail naar de veiligste en best mogelijke maatregelen gezocht. De uitkomst daarvan bestaat uit vier definitieve maatregelen die zijn afgesproken. Daarbij is meegewogen dat deze route als een ongewenste sluiproute bekend staat voor autoverkeer en voor fietsers en voetgangers juist als een belangrijke verbinding in de regio geldt.

Afspraken aanpak overweg Vogelzangsterweg

Het plaatsen van een hek aan de zuidkant van het spoor is nu uitgevoerd. De doorgaande route Scheemda-Meeden sluiten we daarmee af. Fietsers en voetgangers kunnen het hek wel passeren. En het hek is op afstand elektronisch te openen voor agrariërs uit de omgeving, zodat zij hun akkers kunnen bereiken.

Om verkeer zoals landbouwverkeer, fietsers en voetgangers alert te maken voor het passeren van de overweg plaatsen we extra bebording.

Daarnaast voert ProRail de voorbereiding en uitvoering van het aanbrengen van een beveiligde installatie (bomen, bellen en lampen) versneld uit. Daarmee is naar verwachting al eind 2019 deze niet actief beveiligde overweg definitief uit het spoor.

Om de veranderingen op deze route goed van de grond te laten komen zullen zowel ProRail als gemeente regelmatig handhaven door middel van actieve verkeerscontroles.





Eerdere maatregelen

Eerder namen ProRail en de gemeente al maatregelen door borden te plaatsen waarmee formeel autoverkeer van de overweg geweerd wordt. Op 13 augustus was er een aanrijding op deze Niet Actief Beveiligde Overweg (NABO) tussen een auto en een trein, waarbij de bestuurder van de auto overleed.

Betonblokken

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft ProRail een opdracht gegeven om de 127 publiek toegankelijke NABO’s, op het reizigersnet, zo snel als mogelijk op te heffen. Hier is 38 miljoen euro voor beschikbaar, waarbij een gebiedsgerichte oplossing wordt nagestreefd. De Staatsecretaris verwacht dat de spoorbeheerder en wegbeheerders gezamenlijk werken aan het verbeteren van de veiligheid (zoals hier in Scheemda gelukt is), en de kosten van de maatregelen gedeeld worden (50% cofinanciering). Topman Eringa kondigde eerder aan overwegen met betonblokken te willen afsluiten omdat het in sommige gevallen te lang duurt voor maatregelen genomen worden. Dat deze overwegen gevaarlijk zijn blijkt wel uit de ongelukken zoals ook afgelopen zomer in Scheemda. In Lunteren is de eerste overweg nu aangepakt met betonblokken.

