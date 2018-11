02-11-2018, redactie

Grote zoekactie naar vermiste persoon in de Noordzee

Eemshaven - De KNRM in de Eemshaven is vrijdagmiddag om 13:35 uur uitgevaren met de Jan en Titia Visser naar de Noordzee. Daar wordt een persoon vermist op een schip.

Ook Duitse reddingsdiensten zijn aanwezig. De Duitse SAR zoekt ook met meerdere schepen en een helikopter. Nader info ontbreekt.