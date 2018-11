02-11-2018, Redactie & Facebook Politie Ommelanden West

Getuigen gezocht van ernstig ongeval Oldehove 30-10-2018

Oldehove/Haren - Afgelopen dinsdagavond, 30 oktober, heeft er een eenzijdig ongeval plaatsgevonden aan de Barnwerderweg te Oldehove. Hierbij is een personenauto vermoedelijk geslipt en in een sloot tot stilstand gekomen.

1 meisje uit Haren raakte daarbij vrij ernstig gewond aan haar hoofd en had een hersenkneuzing. Ze is inmiddels stabiel en verblijft in het UMCG. Ook twee anderen werden in het ziekenhuis opgenomen en zijn nu weer thuis. De bestuurder uit Onnen zat daarna even vast voor een verhoor en is weer vrij. De officier bepaald later wat er met hem gaat gebeuren.

In het kader van het onderzoek is de politie op zoek naar eventuele getuigen die het e.e.a. hebben zien gebeuren of andere informatie hebben.

Er zou een (wit) taxibusje, mogelijk een Mercedes, vlak achter de auto hebben gereden. Graag komt de politie in contact met de bestuurder hiervan en eventuele inzittenden.