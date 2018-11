02-11-2018, Patrick Wind 112Gr.

Auto volledig klem na stuurfout op spoor Haren (Video)

Haren - Vrijdagavond rond 18:00 uur is een auto vast geraakt op het spoor bij de overgang Oude Middelhorst in Haren.

De bestuurster van de auto zou een stuurfout hebben gemaakt en kon geen kant meer op. Direct werd er 112 gebeld en Prorail ingeseind. Het liep met een sisser af. De treinen tussen Assen en Groningen reden 25 minuten niet.

De politie heeft samen met een andere automobilist de auto weer van het spoor af getrokken. De vrouw was erg geschrokken, even later en de trein had haar mogelijk kunnen grijpen aldus een buurtbewoner.

Dvhn

Tv Noord