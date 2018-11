03-11-2018, Foto Sandra Kremer/Persbureau Meter & video Rick Jongsma/Persbureau Meter

Dode bij brand in Norg (Video)

Norg (Drenthe) - Na een woningbrand aan de Klinkenkamp weg in Norg is vrijdagavond een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer verbleef op de bovenverdieping van het huis waar ook de brand ontstond.

De ramen zijn door de rook zwart geblakerd. Het mobiel medisch team was snel ter plaatse voor medische assistentie, maar alle hulp mocht niet meer baten. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De brandweer heeft een raam in moeten slaan om binnen in het huis te kunnen komen.