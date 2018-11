Er werd Grip1 gegeven. Er kwam veel rook vrij. Rond de middag werd er opgeschaald. Er waren meerdere kleine brandhaarden. Nader info ontbreekt. Om 16:30 uur was de brand meester en keerde men terug.

Tweet @brwgroningen



11:52:25--P 1 (inci-09) Brand Industrie/agrarisch (GRIP: 1) (Inzet Brw Alg EH: ) (NB:Middel Br) (Ass.: sb) 01-33-018 Theo Pouw bouwstoffen BV Kwelderweg Eemshaven 010199

11:55:20-#OVDG-A2 (GRIP: GRIP 1) Theo Pouw bouwstoffen BV Kwelderweg Eemshaven Eemsmond 9979XN

‏ @BRWGroningen

In de Eemshaven aan de Kwelderweg hebben zojuist brandmeester gegeven, de temperatuur in de installatie is gezakt naar een temperatuur waarbij het veilig is om het over te dragen aan het bedrijf. Wij gaan allemaal terug naar de kazerne.