03-11-2018, Remco Van Den Berg 112Groningen

Schoorsteenbrand in Bedum valt mee

Bedum - Een melding van een schoorsteenbrand aan de Thedemastraat in Bedum zaterdagmorgen om 07:45 uur. De bewoonster zag dat er wat rook in de woonkamer stond dus voor de zekerheid werd de brandweer gebeld.

De opgeroepen hoogwerker van brandweer Groningen was niet meer nodig, de brandweer van Bedum heeft de pijp vakkundig schoon gemaakt. Het viel allemaal erg mee. Daarna keerden ze terug naar de kazerne.