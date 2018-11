03-11-2018, redactie

Stroomstoring Westerkwartier verholpen

Groningen - Ongeveer 3500 huishoudens in het Westerkwartier hebben zaterdag enige tijd zonder stroom gezeten. De storing is inmiddels verholpen.

Het is in de provincie al de derde stroomstoring deze dag. Eerder was er al een storing in Groningen (1815 huishoudens en Winschoten (527 huishoudens).