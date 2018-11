03-11-2018, Joey Lameris 112Groningen & 112Gr.

Woonboot zinkt bij Steentilbrug (Video)

Groningen - Een woonboot in de Groningse Diepenring is zaterdagmiddag gezonken. Waardoor de boot is gezonken is niet bekend. Het schip is voor nu vastgezet zodat deze niet in de vaargeul glijdt.

Naar verwachting wordt het schip dinsdag geborgen. Diving technology solutions(DTS)

assisteert met de duikwerkzaamheden. Dvhn Tv Noord