03-11-2018, Ingezonden

Auto lekt brandstof in parkeergarage

Groningen - De brandweer van Groningen heeft zaterdagmiddag rond 12:45 uur een melding gekregen van een dienstverlening aan de steenhouderskade.

Ter plaatse trof de brandweer een auto aan in een parkeergarage die brandstof lekte. De brandweer heeft de auto uit de parkeergarage weten te krijgen en heeft buiten de lekkage verholpen.

Het brandstof spoor was door de hele parkeergarage verspreid, de brandweer heeft over het spoor zand gestrooid. De auto is door een bergingsbedrijf opgehaald. Waardoor de auto brandstof lekte is nog onbekend.