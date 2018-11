04-11-2018, Martin Nuver 112Gr. & Patrick Wind

Vrouw(45) uit water gehaald door duikers (Video)

Groningen - Brandweerduikers hebben zaterdagavond om 23:43 uur een persoon(vrouw van 45) uit het water aan het Hoge der A gered. Het slachtoffer was kort daarvoor te water geraakt door nog onbekende reden.

In het begin was er veel commotie in de straat. `where is my wife`schreeuwde een engelse man aldus een student die alles zag. Twee passanten aldus een passant sprongen het ijskoude water in maar konden niks doen.

De duikers waren snel ter plaatse en haalden na 5 minuten een persoon van de bodem. De vrouw is met een MMT arts aan boord naar het UMCG gebracht. Haar toestand is onbekend.

