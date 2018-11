04-11-2018, Marc Dol - 112Groningen

Persoon (20) komt met schrik vrij na val in kanaal

Stadskanaal - Aan de Cereskade bij Stadskanaal is in de nacht van zaterdag op zondag een persoon te water geraakt.

Een omstander die het zag gebeuren sprong het slachtoffer na en hield deze met zijn hoofd boven water in afwachting van de hulpdiensten. Hoe de persoon in het water terechtgekomen is, is niet bekend. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht, maar zou inmiddels weer thuis zijn.