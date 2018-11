05-11-2018, redactie

Nieuwe flitsers verstopt in aanhangwagens

Groningen - Justitie test nieuwe flitsapparaten die nauwelijks meer opvallen. Ze gaan ze onmder andere testen op de N7 bij Groningen.

De flitsers zullen dan zijn verborgen in een aanhangwagen o.i.d. en worden vooral gebruikt in de buurt van wegwerkzaamheden. Naast de N7 zal het ook op de A76 in Limburg worden getest.