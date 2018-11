05-11-2018, Jeroen v/d Ploeg 112Haren.nl & Martin Nuver

Vooral dure kleding buit bij ramkraak Haren (Video)

Haren - Vooral veel dure kleding werd er buitgemaakt bij kledingzaak Robert Mode aan de Rijksstraatweg in Haren. Veel Harenaars waren verbaasd `tussen een hekje door tegen de gevel gereden`aldus een man.

Het is een kledingwinkel in het duurdere segment. Vermoedelijk gaat het om drie daders. Het gaat om jassen met een waarde tussen de 700 en 1100 euro en broeken duurder dan 450 euro. De politie doet nog onderzoek. De vermoedelijk gestolen auto is inmiddels weggesleept voor onderzoek.

Dvhn

112Haren.nl

Video op Tv Noord

Oogtv