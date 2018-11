07-11-2018, Facebook Politie Groningen & Haren

Beeld `David` vernield in de Noorderstationsstraat:

Groningen - In de nacht van zaterdag 03/11 op zondag 04/11 is een levensgroot rose beeld van "David" vernield. Dit beeld, van 1.80 meter groot, stond in de tuin van Galerie "Mooiman".