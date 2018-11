07-11-2018, Rtvnoord.nl bron

Vanaf 18 november weer 70 op de ringweg N7

Groningen - Vanaf 18 november kan er weer 70 kilometer per uur worden gereden op de zuidelijke ringweg tussen het Europaplein en het Julianaplein in Stad. Dat meldt Rtvnoord.nl

Nu is dat nog 50 per uur, omdat het asfalt op de tijdelijke weg nog niet stroef genoeg was en de remweg dus langer was dan normaal.

Van 12 november tot en met 25 november worden in de nacht delen van de A7, de N7 en de A28 opnieuw geasfalteerd.

Daarvoor moet de noordelijke rijbaan tussen beide pleinen worden afgesloten. Dat gebeurt in de nachten van 16 op 17 november en van de 17e op de 18e aldus RtvNoord.

Zie ook Tv Noord