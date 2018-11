07-11-2018, Martin Nuver 112Gr.

Getuigen gezocht inzake persoon te water (Video)

Groningen - Op zaterdag 3 november omstreeks 23.45 uur raakte een 46-jarige inwoonster van Groningen te water aan de Hoge der A.

Het is voor de politie nog onduidelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren. De vrouw raakte hierbij gewond. Daarom roept de politie nu getuigen op om zich te melden bij het bureau.

Ook zijn ze opzoek naar foto’s of filmpjes van dit incident. Was je getuige of heb je beeldmateriaal? Bel ze dan via 0900-8844 of kom langs bij het politiebureau aan de Rademarkt.

(Zaakregistratie BVH 2018290678)

