07-11-2018, Oogtv.nl (Bron)

Padt in januari 2019 voor de rechter na treinincident

Groningen - Doelman Sergio Padt van FC Groningen staat op 11 januari 2019 voor de politierechter op verdenking van mishandeling, bedreiging en belediging van medewerkers van vervoersbedrijf Arriva.

Padt werd op 23 september in de trein tussen Groningen en zijn woonplaats aangesproken door twee conducteur omdat hij geen treinkaartje had. De doelman werd kwaad toen ze hem een boete wilden geven en schold de conducteurs uit. Een beveiliger die op het rumoer afkwam kreeg klappen van Padt.

De doelman werd op station Kropswolde ingerekend en moest de nacht in een cel op het politiebureau doorbrengen. Die avond excuseerde hij zich voor zijn gedrag en leverde zijn aanvoerdersband in. Nadat de drie medewerkers van Arriva aangifte hadden gedaan, besloot Justitie over te gaan tot vervolging van Padt.