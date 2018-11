07-11-2018, Facebook Politie Groningen & Haren

Ken je de term potloodventers ?

Groningen - De officiële naam is Schennisplegers. Maar het zijn mannen die hun geslachtsdeel ongevraagd tonen, veelal aan jonge vrouwen. Wij merken dat eigenlijk het hele jaar wel meldingen zijn van potloodventers.

En de politie weet ook zeker dat niet alle incidenten gemeld worden. Maar ze hebben ook gemerkt dat zo'n potloodventer soms een enorme impact heeft op een slachtoffer.

De politie wil graag twee dingen:



- Als je slachtoffer bent (ook al vind je zichzelf geen slachtoffer), of ben je getuige van een potloodventer, bel dan ALTIJD bij heterdaad 112.



Als je later melding doet mag dat via 0900-8844.

- We willen dat de potloodventers hulp krijgen.



Inderdaad, politie wil ook dat ze hulp krijgen, want voorkomen is beter dan genezen.

En nog wat, de politie heeft echt wel een idee wat voor straffen je wilt uitdelen aan potloodventers. Maar het is aan de rechter om een potloodventer een passende straf te geven, want het blijft wel een strafbaar feit.