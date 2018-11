07-11-2018, Bron: brandweer Groningen

Tegel gegooid naar hoofd van brandweerman in Hoogkerk

Groningen - Afgelopen zaterdagavond is een brandweerman van Groningen bij een inzet in Hoogkerk bekogeld met een tegel. De brandweer was die avond rond 23:00 uur aanwezig op de kruising van de Zuiderweg en Verbindingsstraat om een containerbrandje te blussen.

De collega kwam gelukkig met de schrik vrij, maar als de tegel het hoofd van de brandweerman had geraakt, had dit tot ernstig letsel kunnen leiden. De tegel was gegooid door een persoon die deel uitmaakte van een groep jongeren die zich nabij de kruising in Hoogkerk ophield.

Na het incident is onmiddellijk de politie ingeschakeld. Bij aankomst van de politie, was de groep er al vandoor gegaan. De brandweerman heeft aangifte gedaan van poging tot zware mishandeling. Ook Veiligheidsregio Groningen heeft aangifte gedaan van dit zeer ernstige incident.

Commandant Dennis de Vlieg van brandweer stad Groningen: “Je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren als de tegel het hoofd van onze collega had geraakt. Het moge duidelijk zijn dat we woest zijn op diegene die dit op zijn geweten heeft. Je moet wel echt stapelidioot zijn om zoiets te doen”.

“Laat ik er heel duidelijk over zijn: dit accepteren we echt niet”, zegt regionaal brandweercommandant Roelf Knoop over deze agressie tegen de brandweercollega’s. “Iedere vorm van agressie tegen hulpverleners gaat een grens over die we absoluut niet tolereren. Daarom hebben we als organisatie ook aangifte gedaan en we zullen dat bij ieder geweldsincident tegen collega’s blijven doen. Of het nu gaat om verbaal geweld, bedreiging of een aanslag zoals afgelopen zaterdag, dit moet stoppen.”