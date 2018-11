07-11-2018, Persbericht Gemeente Midden Groningen

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn samen met brandweer op kraambezoek

Hoogezand - Woensdag 7 november 2018 was burgemeester Adriaan Hoogendoorn op kraambezoek bij de familie Smits. De burgemeester overhandigde hen persoonlijk een paar cadeautjes voor hun pasgeboren zoon Levano zijn broertjes.

De brandweer heeft ook een brandveiligheidscheck gedaan en een rookmelder in de woning van de familie Smits geplaatst.





Brandpreventieweken



Het kraambezoek was in het kader van de campagne ‘Maak van je roze wolk geen rookwolk’ tijdens de brandpreventieweken. Dit jaar is er extra aandacht voor nieuwe ouders. De zoon van de familie Smits is de eerste nieuwe ingeschrevene in het geboorteregister van de gemeente Midden-Groningen tijdens de brandpreventieweken.





Brandveiligheid bij jonge gezinnen



Als er een kindje op komst is of je bent net bevallen komt er veel op je af. Brandveiligheid is niet het eerste waar je aan denkt. Toch is de komst van een kindje juist het moment om het huis extra brandveilig te maken. Jonge gezinnen zijn kwetsbaar voor brand. Een kwart van de woningbranden vindt plaats bij gezinnen met jonge kinderen.





Jonge ouders gebruiken bijvoorbeeld vaker elektrische apparaten met een hoog brandrisico, zoals een wasdroger. Ook laten jonge ouders binnendeuren vaak open om hun baby te horen. Bij brand kunnen rook en vuur daardoor sneller verspreiden.





Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “We willen natuurlijk dat iedereen in Midden-Groningen veilig in de gemeente kan wonen. Bij jonge ouders verandert er veel en is de kans op een woningbrand groter. Het is goed om mensen bewust te maken van de risico’s op brand en ze tips en advies te geven.”