07-11-2018, Facebook Politie Groningen & Haren

Man mishandeld door drie tieners in de Korrewegwijk

Groningen - Dinsdagavond 06/11/18 omstreeks 19:30 uur heeft zich een incident afgespeeld op het fietspad, gelegen tussen de Antillenstraat en de Korreweg.

Een 22- en een 23-jarige man fietsten over het fietspad vanaf de Antillenstraat toen zij aangesproken werden door een 3-tal jonge jongens. Nadat het 2-tal de huid vol gescholden had gekregen werden zij ingesloten door het 3-tal en werd de 22 jarige man mishandeld. Het 2-tal heeft zich los kunnen trekken en kunnen vluchten. De jongens zijn weggefietst in de richting van de Korreweg.

Signalement dader 1:

13/14 jaar, blank/licht getint, rode jas, 165 m, kort donkerbruin haar.



Signalement dader 2: 12 jaar, 160 m, zwart kort haar, zwart/witte jas, grijze joggingbroek met zwarte letters op de rechterpijp.



Signalement dader 3:

10/11 jaar, 145 m, lichter haar dan dader 1&2, grijs/zwarte jas.

Heb je wat gezien of herken je de kleding en/of dit signalement? Bel dan de politie op 09008844. Of MMA 0800-7000.

(Zaaknummer 2018293369)