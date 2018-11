08-11-2018, 112gr

Zoekteam flyert voor verdwenen Danielle (16)

Groningen - Een zoekteam uit Friesland flyerde donderdagmorgen in Groningen voor de verdwenen Danielle (16). Men stond tot 11:00 uur bij het station.

Daniëlle is 1.80 m lang, heeft kastanjebruin haar en groenbruine ogen. Op de dag van haar verdwijning droeg de tiener zwarte sneakers, een zwarte skinny jeans en een zwarte winterjas met capuchon. Afgelopen september werd Daniëlle ook als vermist opgegeven.

Zij werd toen voor het laatst gezien op het Hoofdstation in Groningen. Toen was ze na enkele dagen weer terecht nadat zij was weggelopen na een bezoek aan haar moeder.

Tips 090088444

Tv Noord