08-11-2018, Martin Nuver 112Gr.

Storing in meetapparatuur laat brandweer uitrukken (Video)

Groningen - Woensdag op donderdag om 01:10 uur moest de brandweer avn de stad voor een OMS(automatisch brandalarm) naar het UMCG aan de Petrus Campersingel. Dit gebeurt wel vaker, alleen dit keer werd de melding niet geannuleerd.

Doordat het een zorginstelling betrof wordt er standaard al middel alarm gegeven. In een gebouw achter op het terrein van het ziekenhuis ging het brandalarm af. Men doet overdag testen in het gebouw met o.a ventilatie systemen.` Er zat een storing in meetapparatuur waardoor er kort een pufje rook in het ventilatiekanaal kwam en daar zat een rookmelder`aldus de OVD van de brandweer.

Er bleek dus geen brand te zijn. Al snel keerde de brandweer terug naar de kazerne.