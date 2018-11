08-11-2018, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Fietser geschept door auto op Diamantlaan

Groningen - De hulpdiensten in Groningen werden donderdagmiddag om 16:30 gealarmeerd voor een ongeval letsel op de kruising Diamantlaan met de Protonstraat.

Ter plaatse was er een ongeval gebeurd tussen een auto en een fietser. De auto zag vermoedelijk de fietser over het hoofd.

Het slachtoffer is door het aanwezige ambulance personeel gecontroleerd. De politie zette het ongeval op papier. Over de verwondingen van het slachtoffer is niks bekend.