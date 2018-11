08-11-2018, Nos.nl bron

In de toekomst kogelwerende vesten voor ambulancemedewerkers

Groningen/ Landelijk - Ambulancepersoneel in heel Nederland krijgt kogel- en steekwerende vesten en helmen. Alle regionale ambulancediensten nemen het advies van Ambulancezorg Nederland om de beschermende kleding aan te schaffen, over. Dat meldt de NOS.