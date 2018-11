08-11-2018, Redactie - 112Groningen.nl & Youtube Meternieuws.nl

Vermiste Daniëlle (16) is weer terecht (Video)

Groningen/ Hoogezand - De 16-jarige Daniëlle is terecht. Ze is donderdagavond aangehouden in een trein bij Hoogezand.

Daniëlle zat met een vriendin in de trein. De politie heeft de trein stop gezet en heeft het meisje uit de trein gehaald. Wat er precies gebeurd is met Daniëlle de afgelopen twee weken is nog onbekend. Daniëlle verdween in september ook al voor korte tijd.