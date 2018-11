08-11-2018, Redactie - 112Groningen.nl & Bron Telegraaf

Vermiste Daniëlle (16) is weer terecht

Groningen/ Hoogezand - De 16-jarige Daniëlle die al twee weken werd vermist, is terecht. Ze is begin van de avond aangehouden in een trein bij Hoogezand.

Daniëlle zat met een vriendin in de trein. De politie heeft de trein stil laten zetten en heeft het meisje en haar vriendin uit de trein gehaald. Hoe het nu met het meisje gaat, is nog onbekend.

Wat er precies gebeurd is met Daniëlle de afgelopen twee weken is nog volstrekt onduidelijk. De eerste verhalen zijn dat ze in gezelschap van een man verkeerde in Hoogezand. De 16-jarige verdween dertien dagen geleden toen ze met een begeleider van de gesloten instelling waar ze zat aan het winkelen was in Arnhem.

Daniëlle verdween in september ook al voor korte tijd. Toen werd ze op het station van Groningen aangesproken en ging met een paar mannen mee. Ze werd later teruggevonden in Stadskanaal.