08-11-2018, S. Postema, M. Kraan, L. de Boer & Martin Nuver repo & Sammie Lobo & Martin Druppers & R.Dapper en R.Loer

Oude doos: Zeer grote brand verwoest grote nieuwe school in Groningen

Groningen - Een zeer grote uitslaande brand heeft zaterdag 16 oktober 2010 een schoolgebouw aan de Maresiusstraat in Groningen volledig verwoest. In het gebouw zijn de basisscholen De Hoeksteen en De Vlint gevestigd, die samen aan bijna 1000 leerlingen lesgeven.

De brand werd om 6.20 uur in de ochtend gemeld bij de Gemeenschappelijke Meldkamer in Groningen.

De eerste brandweereenheid van de post Vinkhuizen constateerde ter plaatse dat het vuur zich aan de gevel snel uitbreidde en riep daarop hulp in van meer voertuigen en materieel. Uiteindelijk is er op geschaald naar 'zeer grote brand', wat betekent dat er 4 bluswagens, 2 hoogwerkers en veel ondersteunend materiaal ter plaatse kwamen.

Bij de brand kwam (mede door de wind) erg veel rook vrij. Deze rookwolk trok over een deel van de wijk De Held richting Hoogkerk. Via de media is aan buurtbewoners het advies gegeven om ramen en deuren uit voorzorg te sluiten, om te voorkomen dat zij onnodig rook binnen zouden krijgen. Ondanks de forse inzet kon de brandweer niet voorkomen dat de brand zich via het dak en rondom de gevel van het pand verspreidde door het hele gebouw.

Nadat geconstateerd was dat er niets meer aan het pand te redden was, is besloten om te stoppen met blussen, zodat het brandproces werd versneld en de overlast van de rook zo kort mogelijk gehouden kon worden. Desondanks verwacht de brandweer nog een groot deel van de dag werk te hebben. Het volledige pand moet als verloren worden beschouwd.

De directie van de school is zaterdagochtend direct in overleg gegaan met de gemeente Groningen, over zaken als het regelen van vervangende schoolruimte en het informeren van de ouders van de leerlingen van de school. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend. De Technische Recherche van Regiopolitie Groningen doet hier in een later stadium onderzoek naar. Bron: brandweergroningen.nl