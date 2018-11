09-11-2018, Marc Dol - 112Groningen

Brand bij 't Aailand in Nieuw-Buinen (Video)

Nieuw-Buinen - Drie keer naar 1 brand toe moest de brandweer. Een brand bij ontmoetingscentrum 't Aailand aan de Parklaan in Nieuw Buinen heeft donderdagavond voor veel schade gezorgd.

De brandweer ontving rond half 1 's nachts een melding van deze brand en schaalde al snel op naar middelbrand om extra materiaal ter plaatse te krijgen.

Het vuur zat in een verbindingsstuk tussen twee delen van het gebouw. Een aantal omwonenden zijn geëvacueerd en in de buurt opgevangen. Bij de brand kwam veel rook vrij.

Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Ook vrijdagmorgen moest de brandweer nog heen voor nacontroles.

