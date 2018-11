09-11-2018, Oogtv.nl (Bron) met toestemming

Eis 240 uur werkstraf voor mishandeling Vindicatter

Groningen - Justitie eiste in hoger beroep een werkstraf van 240 uur tegen de 25-jarige Wouter B. uit Amsterdam.

Hij stond donderdag terecht voor het gerechtshof in Leeuwarden, vanwege mishandeling van een medestudent van studentenvereniging Vindicat.

B. ging tijdens de introductieperiode in augustus 2016 in het Vindicat-pand op de Grote Markt met zijn voet op het hoofd van zijn slachtoffer staan. Die liep daardoor hersenletsel op.

De verdachte werd vorig jaar door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot één dag cel en een werkstraf van 240 uur. Hij ging in hoger beroep omdat hij vond dat hij ten onrechte veroordeeld was: hij had namelijk niet de intentie om zijn slachtoffer letsel toe te brengen.(Oogtv)