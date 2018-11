09-11-2018, Martin Nuver 112Gr.

Overdracht brandweer A Ford naar de stichting

Bedum - Vrijdagmiddag 9 november om 16:00 uur vond samen met een wethouder de officiële overdracht plaats van de brandweer A Ford van de gemeente Bedum naar de stichting brandweer Ford Bedum plaats.

Omdat de gemeente Bedum ophoudt te bestaan per 1 januari 2019 hebben zij als enkele leden en oudleden van de brandweer Bedum een stichting opgericht om de oldtimer A-Ford in stand te houden, de stichting "brandweer Ford Bedum", kortweg "sbfb".

Veel oldtimer brandweerauto's in de provincie Groningen zijn ondergebracht in een overkoepelende organisatie SOB, ook de A Ford van Bedum zit in de organisatie, toch hebben zij ervoor gekozen om ook hun eigen stichting op te richten.

Omdat de gemeente Bedum per 1 januari bij de gemeente Hogeland komt vonden zij het gepast om op deze manier afscheid van de gemeente Bedum te nemen door hier een officieel tintje aan te geven met een speech en een hapje en een drankje. Wij waren er natuurlijk ook bij aanwezig.