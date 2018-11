09-11-2018, Oogtv.nl (Bron)

Mishandelde man stapt in trein

Leeuwarden - Op vrijdag 9 november tussen 9:30 uur en 9:40 uur is een man mishandeld op het NS station te Leeuwarden.

Deze man is daarna in de trein naar Groningen gestapt. De politie is op zoek naar de persoon die geslagen is.

Bent u deze persoon dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie Leeuwarden via 0900-8844.