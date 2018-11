10-11-2018, Martin Nuver 112Gr. & Patrick Wind

Ferrari raakt van de weg op N7 (Video)

Groningen - Een automobilist zag zaterdagmiddag om 15:45 uur zijn mooie Ferrari in de sloot langs de N7 terechtkomen. De oorzaak is nog onbekend. De opgeroepen brandweer was niet nodig. De twee inzittenden kwamen met de schrik vrij.

Monteurs van de nieuwe Renault garage verleenden gelijk eerste hulp. Veel omstanders namen een kijkje. De schade is aan het voertuig is fors. Poort heeft de auto geborgen.