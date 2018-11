10-11-2018, Romke Notenbomer - 112Groningen

Automobilist mist bocht op a7

Leek - Een automobilist heeft aan het eind van de middag een bocht gemist in de afrit van de A7 bij Leek.

De man die vanuit de richting Drachten de afrit wou nemen, verloor door onbekende oorzaak de macht over het stuur, en kwam een paar meter verder in de bossages tot stilstand. De man die alleen in de auto zat, kwam met de schrik vrij.

Berger Collewijn heeft de auto die licht beschadigd raakte, afgesleept. De politie maakte rapport op van de aanrijding. Rijkswaterstaat beveiligde middels pilonen het ongeval, zodat het verkeer stapvoets door kon rijden.



Tegelijkertijd was er ook een aanrijding op de kruising Woldweg met de Provincialeweg in Sebaldeburen. Hier was alleen materiele schade.