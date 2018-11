11-11-2018, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Auto tegen boom, bestuurder spoorloos

Opende - Op de Scheiding (N358) ter hoogte van een zandhandel is zaterdagavond een automobilist met zijn auto tegen een boom gereden, en vervolgens aan de andere kant van de weg tot stilstand gekomen.

Toen de hulpdiensten ter plaatse waren, was de bestuurder in geen velden of wegen meer te bekennen. Later is met een speurhond nog wel naar de man gezocht. Onbekend is of de man inmiddels is gevonden.

De politie weet inmiddels wie de man is, dus hij kan binnenkort een bezoekje van de politie verwachten. De auto die total loss raakte moest worden afgesleept door berger Collewijn. De N358 was tijdelijk afgesloten voor het verkeer.