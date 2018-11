11-11-2018, Dennie Gaasendam / DGFotografie.nl

Auto op de kop in Kiel-Windeweer

Kiel-Windeweer - Zondagmiddag om 13:55 uur is er een ongeval geweest op de Zuidlaarderweg in Kiel-Windeweer. Een auto kwam daarbij op zijn dak terecht naast de weg. Niemand raakte wonderwel gewond.