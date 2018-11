12-11-2018, Mark Heikens - 112Groningen.nl

Feestelijke Korpsavond brandweer Delfzijl, Bierum, Wagenborgen en Woldendorp

Delfzijl - Zaterdag 10 november jongstleden, hebben de gezamenlijke brandweerkorpsen Delfzijl, Bierum, Wagenborgen en Woldendorp de jaarlijkse korpsbindingsavond gehouden

Het was een bijzondere avond omdat dit deze keer gezamenlijk werd gehouden met de korpsen van de gemeente Delfzijl. Tevens werd er stilgestaan bij het 40-jarig jubileum van de Jeugdbrandweer en werd er nog een vrijwilliger speciaal in het zonnetje gezet.

Er waren 6 vrijwilligers die dit jaar 12 ½ jaar in dienst waren bij de vrijwillige brandweer: Erik Bosker, 12 ½ jaar blusgroep Wagenborgen; Jasper Koning, 12 ½ jaar blusgroep Wagenborgen en Freddy Koning, 12 ½ jaar blusgroep Delfzijl. Zij ontvingen deze avond persoonlijk de onderscheiding. Verder waren Fernando Krause, blusgroep Delfzijl; André Elferink, blusgroep Woldendorp en Christiaan Groothuis, blusgroep Delfzijl ook 12 ½ jaar in dienst.

En er waren 2 vrijwilligers die dit jaar 20 jaar in dienst waren bij de vrijwillige brandweer: Willem Ausema, blusgroep Delfzijl en Jan Pieter Bos, blusgroep Woldendorp.

De aanwezige jubilarissen kregen de onderscheidingen uitgereikt door Meindert Joostens, wethouder van Delfzijl en de brandweercommandant cluster Eemsdelta Siske Klaassens.

Er werd ook ruimschoots aandacht besteed aan het 40-jarig jubileum van de Jeugdbrandweer. De voltallige groep van de Jeugdbrandweer werd toegesproken en gefeliciteerd door Roelf Knoop, regionaal commandant van de brandweer Groningen en uit handen van hem ontvingen zij een gezamenlijk cadeau en voor de aanwezige jeugdbrandweerleden een persoonlijk cadeautje.

De ploegchef van Woldendorp, Arnold Cramer werd ook in de bloemetjes gezet vanwege zijn uitzonderlijke verdienste en inzet het afgelopen jaar.

Het was een zeer geslaagde bijeenkomst en na het officiële gedeelte was er een mooi feest georganiseerd in de brandweerkazerne van Delfzijl, die voor deze gelegenheid was omgetoverd tot ware feestzaal compleet met dansvloer en optreden van DJ Bravoer.