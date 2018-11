14-11-2018, Politie.nl

Overval op supermarkt Holwierde levert 14 tips op

Holwierde - Dinsdag 13 november 2018 wordt er in Opsporing Verzocht aandacht besteed aan een gewapende overval op een supermarkt aan de in Holwierde. In deze supermarkt zijn veel mensen werkzaam met een verstandelijke beperking.