Hoogwerker stad assisteert bij brand in Assen (Video)

Assen - De brandweer uit Stad heeft in de nacht van maandag op dinsdag geassisteerd bij de bestrijding van een grote brand in Assen. De brand woedde in een garagebedrijf.

De melding van de brand in het bedrijf aan de Industrieweg in de Drentse hoofdstad kwam rond 02.30 uur binnen. Al snel werd duidelijk dat het om een grote brand ging waarbij onder andere de hulp werd ingeroepen van een hoogwerker uit de stad. Dankzij alle hulptroepen kon voorkomen worden dat het een uitslaande brand werd en dat het bedrijf tot de grond toe afbrandde. Om er voor te zorgen dat er genoeg materieel en manschappen in de stad paraat bleven werd het brandweerkorps van Hoogezand opgeroepen om met hun hoogwerker naar de kazerne aan de Sontweg te gaan voor restdekking.(oogtv.nl)